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ФОТОФАКТ. По улицам Нью-Йорка пронесли "голого Трампа" http://www.segodnya.ua/img/article/7901/12_main.1484908969.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/12_tn.1484908969.jpg Мир В США продолжаются протесты против инаугурации избранного президента

ФОТОФАКТ. По улицам Нью-Йорка пронесли "голого Трампа"

Сегодня, 12:40

В США продолжаются протесты против инаугурации избранного президента

Протесты против Трампа продолжаются. Фото: Twitter
Протесты против Трампа продолжаются. Фото: Twitter

Протестующие в Нью-Йорке против инаугурации Дональда Трампа пронесли по улицам "голый макет" избранного президента США. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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"Анти-трамповский протест в Нью-Йорке", – комментирует фото пользователь Twitter andrei marian mihai.

Как сообщалось, в США происходят массовые протесты против инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Для нормализации обстановки властям пришлось задействовать отряды полицейских.

Отметим, в США сегодня пройдет инаугурация избранного президента Дональда Трампа.

После инаугурации пройдет праздничное шествие.
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Автор:

Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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