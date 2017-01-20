ФОТОФАКТ. По улицам Нью-Йорка пронесли "голого Трампа"
В США продолжаются протесты против инаугурации избранного президента
Протестующие в Нью-Йорке против инаугурации Дональда Трампа пронесли по улицам "голый макет" избранного президента США. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
"Анти-трамповский протест в Нью-Йорке", – комментирует фото пользователь Twitter andrei marian mihai.
Как сообщалось, в США происходят массовые протесты против инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Для нормализации обстановки властям пришлось задействовать отряды полицейских.
Отметим, в США сегодня пройдет инаугурация избранного президента Дональда Трампа.
После инаугурации пройдет праздничное шествие.
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