Побег обезьяны из американского зоопарка сняли на видео

Сегодня, 12:32

Обезьяне удалось отыскать отверстие в сетке, которой накрыт вольер


Посетитель зоопарка в американском городе Сан-Антонио, штат Техас, снял на видео побег белощекого хохлатого гиббона. Об этом сообщает Fox San Antonio.

Обезьяне удалось отыскать отверстие в сетке, которой накрыт вольер. Она вылезла на ее внешнюю сторону, добежала до ближайшего дерева и скрылась в его кроне.

Представители зоопарка заявили, что гиббона вскоре поймали и вернули в вольер. Животное не пострадало. После инцидента сотрудники осмотрели клетки в поисках других "уязвимостей".
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