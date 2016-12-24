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Побивший Кличко боксер Тайсон Фьюри вернется в ринг в апреле-мае 2017 года http://www.segodnya.ua/img/article/7827/16_main.1482584535.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/16_tn.1482584535.jpg Мир Тренер Фьюри считает, что Тайсон проведет два-три боя до титульного поединка  

Побивший Кличко боксер Тайсон Фьюри вернется в ринг в апреле-мае 2017 года

Сегодня, 15:02

Тренер Фьюри считает, что Тайсон проведет два-три боя до титульного поединка

 

Тайсон Фьюри с женой. Фото Twitter
Тайсон Фьюри с женой. Фото Twitter

Дядя и тренер британца Тайсона Фьюри Питер Фьюри заявил, что его племянник тренируется каждый день и вскоре продолжит карьеру. Напомним, что ранее Фьюри отказался от реванша с украинцем Владимиром Кличко, сославшись на медицинские показатели. Произошло это 23 сентября. Однако затем стало известно, что в допинг-пробе Фьюри от 22 сентября были найдены следы кокаина.

"Он бегает, он тренируется каждый день и ждет, когда я возобновлю работу с ним, – сказал тренер. – Он собирается вернуться, так что ждите Тайсона на ринге в апреле-мае будущего года. Он вернется с правильным мышлением, вернется лучше, чем был когда-либо. В действительности он ничего не потерял".

"Он вернется не только для того, чтобы вернуть свои пояса, – добавил тренер. – Он докажет, что он – единственный супертяжеловес в мире. Думаю, два-три боя, и он вновь будет драться за пояса. Лично я хочу, чтобы он встретился с Уайлдером. Это два больших парня, который могут сделать очень значимый бой. Надеюсь, Уайлдер не проиграет до конца следующего года, и мы постараемся сделать его поединок с Тайсоном".
боксеры, Тайсон Фьюри

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Источник:

Сегодня|Спорт

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