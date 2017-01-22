Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
"Почему эти люди не голосовали?" Трампа возмутили протестующие американцы http://www.segodnya.ua/img/article/7906/13_main.1485099058.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/13_tn.1485099058.jpg Мир Более миллиона американцев вышли на улицы США в знак протеста против Дональда Трампа на следующий день после его инаугурации

"Почему эти люди не голосовали?" Трампа возмутили протестующие американцы

Сегодня, 17:30

Более миллиона американцев вышли на улицы США в знак протеста против Дональда Трампа на следующий день после его инаугурации

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп прокомментировал протесты, которые прошли против него 21 января во многих городах США.

"Наблюдал за вчерашними протестами, но думал о том, что у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали? А знаменитости только ухудшают ситуацию", – написал Трамп на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, более миллиона американцев вышли на улицы США в знак протеста против Дональда Трампа на следующий день после его инаугурации.

Люди вышли на улицы по разным причинам – вопросы иммиграции, здравоохранения и из-за общей антипатии к Трампу.

Однако большинство американцев заявили, что хотели показать поддержку женщинам, поскольку опасаются возможного наступления на права женщин во время президентства Трампа.
выборы, США, президент, знаменитости, трамп, американцы, протестующие

Вы сейчас просматриваете новость ""Почему эти люди не голосовали?" Трампа возмутили протестующие американцы". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дмитрий Медведев. Фото: ТАСС

Расстались с иллюзиями: Россия больше не надеется на Трампа в вопросе снятия санкций

Сегодня, 15:12

После победы Трампа на президентских выборах в США многие эксперты говорили о возможности смягчения санкций в отношении России

Мир

В акциях против Трампа приняли участие свыше миллиона человек. Фото: Getty Images

В США против Трампа протестовало более миллиона человек

Сегодня, 12:15

В подсчитанные результаты не вошли демонстранты, вышедшие на улицы Вашингтона - именно там прошла самая массовая демонстрация

Политика

Дональд Трамп, Владимир Путин. Фото: AFP

Украинский вопрос: У Порошенко озвучили прогноз по большой сделке Путина с Трампом

Сегодня, 10:32

Советник Порошенко отметил, что больше всего о возросшей роли РФ говорят сами россияне, либо их лоббисты на Западе

Политика

Дональд Трамп. Фото: AFP

Украине будет легче: Трамп собрал вокруг себя не доверяющих России "ястребов" – советник Порошенко

Сегодня, 10:19

Горбулин отмечает, что несколько ключевых постов в администрации заняли люди, скептически настроенные по отношению к России

Мир

Фото: AP

В Белом доме обвинили СМИ в искажении данных об инаугурации Трампа

Сегодня, 09:18

Официальный представитель администрации Дональда Трампа раскритиковал СМИ за "искажение данных" о массовости инаугурационных мероприятий

Политика

Дональд Трамп. Фото: AFP

В России дали прогноз по "сдаче" Трампом Украины Кремлю

Сегодня, 09:01

По словам Белковского, прагматизм Трампа означает, что он должен в первую очередь отвечать перед собственными избирателями

Мнения

Штайнмайер. Фото: AFP

С избранием Трампа окончательно завершился прежний мир XX века – Штайнмайер

Сегодня, 07:19

Министр иностранных дел Германии отметил, что Германия будет стремиться к диалогу с новой администрацией США и постарается объяснить ей свои позиции, ценности и интересы

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп сделал первый визит в ЦРУ, чтобы опровергнуть "вражду" со спецслужбами

Сегодня, 06:20

Новый президент США заявил, что "никто не относится к разведке и ЦРУ лучше, чем Дональд Трамп"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.