"Почему эти люди не голосовали?" Трампа возмутили протестующие американцы

Более миллиона американцев вышли на улицы США в знак протеста против Дональда Трампа на следующий день после его инаугурации

Президент США Дональд Трамп прокомментировал протесты, которые прошли против него 21 января во многих городах США.

"Наблюдал за вчерашними протестами, но думал о том, что у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали? А знаменитости только ухудшают ситуацию", – написал Трамп на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, более миллиона американцев вышли на улицы США в знак протеста против Дональда Трампа на следующий день после его инаугурации.

Люди вышли на улицы по разным причинам – вопросы иммиграции, здравоохранения и из-за общей антипатии к Трампу.

Однако большинство американцев заявили, что хотели показать поддержку женщинам, поскольку опасаются возможного наступления на права женщин во время президентства Трампа.