Почти все пусковые установки российских ракет находятся в боевой готовности – Шойгу

Сегодня, 13:58

По словам главы Минобороны РФ, 99% пусковых установок находятся в постоянной боевой готовности, а 96% ракет – к немедленному пуску

Сергей Шойгу. Фото: ТАСС
Сергей Шойгу. Фото: ТАСС

Почти все пусковые установки российских ракет находятся в состоянии боевой готовности и в случае необходимости могут быть запущены немедленно. Об этом, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам министра, 99% пусковых установок находятся в постоянной боевой готовности, а 96% ракет – к немедленному пуску. Шойгу также сообщил, что за последние годы ядерное вооружение государства (ядерная триада) было переоснащено и модифицировано.

"Сейчас она оснащена современным вооружением на 60%", – рассказал Шойгу.

В состав ядерной триады включаются компоненты вооруженных сил государства, готовые к нанесению удара ядерным оружием. Традиционно к ним относятся баллистические ракеты, стратегическая авиация и подлодки, оснащенные ракетным вооружением.

Напомним, союзники президента Сирии Башара Асада Россия и Иран угрожают применить силу в ответ на "любое пересечение красных линий" в Сирии, независимо от того, кто это сделает.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер ранее заявил, что режим сирийского лидера Башара Асада совершил серьезные преступления против мирного населения, поэтому РФ следовало бы прекратить его поддержку и стать на правильную сторону истории.
россия, ракеты, ядерное оружие, шойгу

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РБК-Украина

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