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Под Москвой состоялся бой с участием роботов (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7822/83_main.1482458072.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/83_tn.1482458072.jpg Мир Военные сделали вывод, что новую технику нужно совершенствовать

Под Москвой состоялся бой с участием роботов (видео)

Сегодня, 06:50

Военные сделали вывод, что новую технику нужно совершенствовать


В России в учениях впервые задействовали боевых роботов.  "Соратник" и "Нерехту" испытали на подмосковном полигоне Алабино, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в ходе практической части занятий мотострелковый взвод при поддержке боевых роботов разыграл перед генералами и офицерами тактический эпизод.

"Что-то в новой технике устраивает нас, что-то нет. Главный критерий новых систем – чтобы они были востребованы в войсках. После показа у нас состоялся предметный обмен мнениями с представителями промышленности. Необходимо, чтобы вся новая техника совершенствовалась", – заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

Издание отмечает, что боевой робот "Нерехта" был впервые показан публике в 2015 году. На компактной гусеничной платформе смонтирован боевой модуль с пулеметом и автоматическим гранатометом. Управляется "Нерехта" дистанционно, но может работать и в автоматическом режиме, получая данные о цели с беспилотника, самостоятельно выбирая маршрут и способ поражения.
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