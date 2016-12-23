Под Москвой состоялся бой с участием роботов (видео)

В России в учениях впервые задействовали боевых роботов. "Соратник" и "Нерехту" испытали на подмосковном полигоне Алабино, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в ходе практической части занятий мотострелковый взвод при поддержке боевых роботов разыграл перед генералами и офицерами тактический эпизод.

"Что-то в новой технике устраивает нас, что-то нет. Главный критерий новых систем – чтобы они были востребованы в войсках. После показа у нас состоялся предметный обмен мнениями с представителями промышленности. Необходимо, чтобы вся новая техника совершенствовалась", – заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

Издание отмечает, что боевой робот "Нерехта" был впервые показан публике в 2015 году. На компактной гусеничной платформе смонтирован боевой модуль с пулеметом и автоматическим гранатометом. Управляется "Нерехта" дистанционно, но может работать и в автоматическом режиме, получая данные о цели с беспилотника, самостоятельно выбирая маршрут и способ поражения.