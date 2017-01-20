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Под руинами отеля в Италии нашли выживших (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7902/86_main.1484928228.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/86_tn.1484928228.jpg Мир Поисково-спасательная операция продолжается 

Под руинами отеля в Италии нашли выживших (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 18:02

Поисково-спасательная операция продолжается 


В итальянской провинции Абруццо спасатели обнаружили выживших под руинами отеля, который в среду вечером накрыла лавина.

Шесть человек пока не вытащили наружу – уточняет пресс-секретарь спасательной службы. Местные СМИ отмечают, что среди уцелевших – есть молодая девушка. Еще двух выживших нашли накануне.

На момент схода лавины в комплексе могли отдыхать – по предварительным оценкам – до 30 человек.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Источник:

Программа "События"

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