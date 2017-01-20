Под руинами отеля в Италии нашли выживших (видео)

В итальянской провинции Абруццо спасатели обнаружили выживших под руинами отеля, который в среду вечером накрыла лавина.

Шесть человек пока не вытащили наружу – уточняет пресс-секретарь спасательной службы. Местные СМИ отмечают, что среди уцелевших – есть молодая девушка. Еще двух выживших нашли накануне.

На момент схода лавины в комплексе могли отдыхать – по предварительным оценкам – до 30 человек.

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