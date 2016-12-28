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Под Сочи найдено большое скопление обломков Ту-154 и фрагментов тел http://www.segodnya.ua/img/article/7837/32_main.1482871356.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/32_tn.1482871356.jpg Мир Среди прочих был найден крупный обломок длиной более 60 метров

Под Сочи найдено большое скопление обломков Ту-154 и фрагментов тел

Вчера, 23:16

Среди прочих был найден крупный обломок длиной более 60 метров

Под Сочи найдено большое скопление обломков Ту-154 и фрагментов тел, фото AFP
Под Сочи найдено большое скопление обломков Ту-154 и фрагментов тел, фото AFP

В Черном море на участке протяженностью 200 метров найдено большое скопление обломков потерпевшего крушение самолета Ту-154 и фрагментов тел. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, среди прочих был найден крупный обломок длиной более 60 метров.

"Обнаружено большое скопление обломков самолета и фрагментов тел на участке шириной от 2,5 до пяти метров и протяженностью 200 метров", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, "на расстоянии 4,5 километра от берега на глубине около 20 метров найдено три предмета". Источник отметил, что размеры первого предмета — два на три метра, второго — более 60 метров в длину, а третьего — около пяти метров в длину.

Ту-154Б-2, принадлежавший 223-му летному отряду Минобороны, следовал в Латакию. 25 декабря он вылетел с аэродрома Чкаловский и приземлился в Сочи на дозаправку. Вскоре после повторного взлета самолет рухнул в море. Погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа.

На борту воздушного судна находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, в том числе руководитель Валерий Халилов, съемочные группы трех телеканалов, военные и еще несколько человек, включая исполнительного директора благотворительной организации "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, известную как Доктор Лиза, и главу департамента культуры Минобороны Антона Губанкова.
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Источник:

РИА Новости

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