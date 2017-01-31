Подозреваемому в нападении на мечеть в Канаде предъявлены обвинения

Сегодня, 02:03

Бисонет обвиняется в умышленном убийстве шести человек

Бисонет обвиняется в умышленном убийстве шести человек, фото AFP
Бисонет обвиняется в умышленном убийстве шести человек, фото AFP

Канадская полиция предъявила обвинения подозреваемому в нападении на мечеть в Квебеке, передает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что единственным подозреваемым в нападении на мечеть в канадском городе Квебек остается 27-летний Александр Бисонет.

По данным агентства, Бисонет обвиняется в умышленном убийстве шести человек. Ему также вменяют вину за покушение на убийство еще пяти человек, которые находятся в критическом состоянии в больнице.

В настоящее время проводятся обыски с целью обнаружения доказательств для предъявления других обвинений, в том числе в террористической деятельности, передает агентство.

Нападение на мечеть в Квебеке было совершено во время вечерней молитвы в воскресенье. Два человека в масках открыли огонь, когда в помещении находились от 40 до 100 человек. Жертвами нападения стали шесть человек, по данным медиков, не менее 18 были доставлены в больницы города. Пять из них находятся в критическом состоянии. СМИ сообщали, что в связи с нападением задержаны два студента местного университета: местный уроженец Александр Бисонет (Alexandre Bissonnette) и имеющий марокканские корни Мохамед Хадир (Mohamed Khadir). Власти Канады охарактеризовали случившееся как террористическую атаку.
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Источник:

РИА Новости

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