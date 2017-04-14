Подробности кровавого взрыва в Петербурге: студент оставил странный статус в соцсетях и увлекался взрывчаткой

Парень, который пострадал в результате взрыва возле одной из библиотек Санкт-Петербурга, является 17-летним студентом, который живет во Всеволожске Ленинградской области, правда, по предварительной информации, ранее его семья проживала на Васильевском острове, где произошел инцидент. Как сообщает местное издание "Фонтанка", он учится на первом курсе химического факультета технологического университета на дневном отделении бюджетной формы.

Свидетели описывают произошедшее так: студент подошел к входу в библиотеку, у него был на спине рюкзак, в котором он копался, и в какой-то момент раздался взрыв.

На крыльцо библиотеки парень поднялся со стороны главного входа, который в тот момент был закрыт. Внутрь студент так и не зашел, а, судя по видео, можно предположить, что и не собирался, – траектория движения говорит о том, что он, скорее, искал укромное место, потому что на улице шел сильный снег. СВУ сработало в тот момент, когда юноша копался в своем рюкзаке.

Сейчас специалисты не могут установить состав устройства, которое взорвалось. По предварительной информации, оно было безоболочным и не имело поражающих элементов.

К слову, ресурс также опубликовал видео из соцсетей потерпевшего. На кадрах видно, какими опасными делами любит заниматься парень.

Сейчас подросток находится в детской больнице и уже перенес операцию. Ему диагностировано травматическую ампутацию кисти руки, вторую руку скорее всего удастся спасти. Его состояние является крайне тяжелым, он находится в шковом состоянии.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина утверждает, что угрозы жизни мальчика нет.

Около 18:50 в руках подростка 1999 г.р., взорвался неустановленный предмет. Пострадавший доставлен в реанимацию ДГБ №2. Угрозы жизни нет. — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 13 апреля 2017 г.

Тем временем, в вузе изданию подчеркнули, что увлечение юноши химией не является чем-то особенным для рядового студента их института.

"С химией он действительно в ладах – брал кучу олимпиад. Эксперименты – неразрывный спутник любого химика. А любопытного – тем паче. Но в версию о том, что он сам собрал устройство, мы не верим",- рассказали изданию однокурсники парня.

Даже близкие молодого человека не смогли объяснить, как он в середине недели оказался у библиотеки на Васильевском острове. Дело в том, что юноша проживал во Всеволожске вместе с родителями. Там уже побывали правоохранители и не нашли никаких реагентов. А сокурсники, помимо прочего, рассказали, что последнее время в университете юный химик появлялся редко. В день ЧП он тоже отсутствовал.

Тем временем, в статусе соцсети юного химика – цитата из песни малоизвестной группы: "Карательная психиатрия работает лучше всего, когда карающий психиатр ты сам".

Добавим, что главное следственное управление СКР в Санкт-Петербурге возбудило уголовное дело по факту получения травм подростком в результате взрыва самодельного взрывного устройства, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что в Петербурге возле библиотеки произошел взрыв: подростку оторвало руку.