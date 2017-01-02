Подросток выжил после укуса одной из самых ядовитых в мире змей

Во время отдыха в ЮАР 12-летний подросток выжил после того, как его укусила мозамбикская кобра. Об этом пишет The Daily Mirror.

Джейк Тейлор находился вместе с семьей и друзьями в провинции Квазулу-Натал. По словам матери мальчика, кобра укусила его во сне.

"Он проснулся из-за боли в плече. Открыв глаза, увидел кобру на своей руке. Хорошо, что инстинкты сработали, и он сбросил змею с кровати", — рассказала мать пострадавшего.

Тейлора отвезли в одну из местных больниц, где мальчику оказали первую помощь. Отмечается, что змея вонзила лишь один клык в его тело. Несмотря на улучшение его состояния, врачам понадобится пять дней, чтобы установить возможные пагубные последствия от укуса для организма подростка.

В июле 2015 года стало известно, что в Англии 14-летний подросток выжил после падения с 30-метрового утеса и укуса змеи в графстве Корнуолл. Спасательный вертолет доставил Брока Лича в больницу, где установили, что мальчик получил перелом костей таза и серьезные ушибы.