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Погиб бывший баскетболист сборной Франции http://www.segodnya.ua/img/article/7827/45_main.1482593781.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/45_tn.1482593781.jpg Мир Папе Бадиане попал в автомобильную аварию

Погиб бывший баскетболист сборной Франции

Сегодня, 17:32

Папе Бадиане попал в автомобильную аварию

Папе Бадиане. Фото Twitter
Папе Бадиане. Фото Twitter

Бывший баскетболист сборной Франции Папе Бадиане скончался на 37-м году жизни в результате автомобильной аварии в департаменте Де-Севр. Подробности не сообщаются.

Бадиане, завершивший карьеру в 2013 году после операции на запястье, провел 23 матча за сборную Франции. На клубном уровне он выступал за "Роанн", "Ле-Ман" и "Пуатье".
баскетбол, сборная Франции, баскетболист

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Источник:

Р-спорт

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