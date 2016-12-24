Погиб бывший баскетболист сборной Франции

Бывший баскетболист сборной Франции Папе Бадиане скончался на 37-м году жизни в результате автомобильной аварии в департаменте Де-Севр. Подробности не сообщаются.

Бадиане, завершивший карьеру в 2013 году после операции на запястье, провел 23 матча за сборную Франции. На клубном уровне он выступал за "Роанн", "Ле-Ман" и "Пуатье".