Показания на российского министра Улюкаева дали его подчиненные

При этом, по словам следователя, российский экс-министр все еще может влиять на свидетелей и уничтожать доказательства

Показания на бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева дали его подчиненные. Об этом на заседании Басманного суда, где рассматривалось ходатайство о продлении домашнего ареста, заявил следователь Следственного комитета России (СКР) Роман Нестеров, передает РБК.

Алексей Улюкаев не признал вину и отказался от дачи показаний, рассказал на заседании Басманного суда Нестеров.

Сотрудник СКР подчеркнул, что Улюкаев, как и прежде, может воспрепятствовать установлению истины, повлиять на свидетелей и уничтожить доказательства.

"Часть свидетелей обвинения по делу работает в Минэкономразвития, а также в Росимуществе. Они находились в непосредственном подчинении обвиняемого", – уточнил следователь.

Также Нестеров рассказал, что в распоряжении правоохранительных органов есть записи телефонных переговоров фигурантов дела. Эти записи направлены на фонографическую экспертизу. О каком именно разговоре идет речь, следователь не уточнил.

Ранее сообщалось, что в основу дела легли переговоры Улюкаева с главой одного из госбанков. Во время разговора Улюкаев жаловался на отсутствие денежной благодарности за свою работу.

Напомним, cотрудники ФСБ задержали министра Алексея Улюкаева в ночь на 15 ноября. По информации СК РФ, задержание произошло при получении министром взятки в размере 2 млн долларов. Президент РФ Владимир Путин назначил на должность министра экономического развития РФ Максима Орешкина, который ранее занимал пост заместителя министра финансов.

В Следственном комитете РФ заявили, что на пальцах главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева обнаружены следы от меченых денег, которые чиновник якобы получил в качестве взятки в размере 2 млн долларов.