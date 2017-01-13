Поль Погба стал первым футболистом с собственным смайликом в Twitter
Свои эмоции теперь можно выразить изображением игрока "МЮ"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба стал первым футболистом, у которого появился эмодзи-смайлик в Твиттере.
Об этом сообщил сам футболист, написав в соцсетях: "Спасибо, "Твиттер", что сделал мне эмодзи, давайте повеселимся и оторвемся".
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