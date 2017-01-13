Поль Погба стал первым футболистом с собственным смайликом в Twitter

Свои эмоции теперь можно выразить изображением игрока "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба стал первым футболистом, у которого появился эмодзи-смайлик в Твиттере.

Об этом сообщил сам футболист, написав в соцсетях: "Спасибо, "Твиттер", что сделал мне эмодзи, давайте повеселимся и оторвемся".