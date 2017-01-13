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Поль Погба стал первым футболистом с собственным смайликом в Twitter http://www.segodnya.ua/img/article/7881/60_main.1484342912.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/60_tn.1484342912.jpg Мир Свои эмоции теперь можно выразить изображением игрока "МЮ"

Поль Погба стал первым футболистом с собственным смайликом в Twitter

Сегодня, 23:27

Свои эмоции теперь можно выразить изображением игрока "МЮ"

Поль Погба вошел в историю. Фото AFP
Поль Погба вошел в историю. Фото AFP

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба стал первым футболистом, у которого появился эмодзи-смайлик в Твиттере.

Об этом сообщил сам футболист, написав в соцсетях: "Спасибо, "Твиттер", что сделал мне эмодзи, давайте повеселимся и оторвемся".

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футбол, Манчестер Юнайтед, Поль Погба

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Источник:

Советский спорт

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