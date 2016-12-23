Полиция искала "берлинского террориста" в стокгольмском аэропорту

Шведская полиция частично оцепила в четверг вечером один из терминалов стокгольмского аэропорта Арланда для осмотра прилетевшего из Берлина самолета авиакомпании Air Berlin после поступившей информации о том, что там может находиться гражданин Туниса Анис Амри, разыскиваемый по подозрению в исполнении теракта, об этом сообщает шведское телевидение SVT.

Вечером в понедельник грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественской ярмарке в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке подозреваемого назначена награда в 100 тысяч евро.

В полиции, по данным SVT, не стали давать каких-либо подробностей о проведенной операции и лишь сообщили, что "проведена проверка прилетевшего рейса, никто не задержан и что на борту не было каких-либо подозреваемых".

Самолет приземлился в 19.53 (по Киеву), на его борту находилась группа журналистов SVT. По их рассказам, человека, похожего на подозреваемого, в салоне самолета они не видели. По словам журналистов, в районе их приземления было много полицейских, и пассажирам пришлось ждать 30-40 минут, прежде чем им разрешили выйти из самолета. После этого в салон авиалайнера вошли двое одетых в гражданскую одежду полицейских.



