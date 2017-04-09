Полиция Норвегии задержала россиянина по подозрению в закладке бомбы в метро Осло

Вчера, 20:31

Как сообщается, задержанного обвиняют в незаконном обращении со взрывчатыми веществами

В Соло предотвратили теракт. Фото: РБК-Украина
В Соло предотвратили теракт. Фото: РБК-Украина

Норвежская полиция задержала 17-летнего россиянина по подозрению в закладке бомбы возле одной из станций метро в Осло, передает телеканал NRK со ссылкой на представителя полиции безопасности Норвегии Сигне Аалинг.

По словам Аалинг, задержанный является россиянином, однако не назвала его имени.

Задержанного обвиняют в незаконном обращении со взрывчатыми веществами.

Сообщается, что ранее он просил предоставить ему убежище.

Напомним, ранее сообщалось, что в Осло возле станции метро полиция обезвредила бомбу. Подозрительный предмет был обнаружен в норвежской столице в ночь с 8 на 9 апреля неподалеку от станции метро Гренланн. Правоохранительные органы оцепили место его нахождения и ограничили доступ к находке. Кроме этого, находящиеся в этом районе кафе и рестораны были закрыты. Также сообщалось, что полиция установила личность подозреваемого в закладке взрывного устройства.
Норвегия, теракт

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Источник:

РБК-Украина

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