Жертвами чудовищного пожара в Лондоне стали уже 79 человек

Как отмечается, жестокая реальность заключается в том, что многие тела так и не смогут идентифицировать

Во время пожара в Grenfell Tower в Лондоне, скорее всего, погибли 79 человек. Такие данные привел командир столичной полиции Сюарт Канди, сообщает The Guardian, передает "Украинская правда".

По его словам, 79 человек погибли или числятся пропавшими без вести. Эти цифры, отметил Канди, могут измениться.

Формально идентифицированы тела лишь пяти человек. По словам полицейского, "жестокая реальность" заключается в том, что многие тела так и не смогут идентифицировать.

Он добавил, что некоторые семьи потеряли более одного члена.

Напомним, сильный пожар в Grenfell Tower вспыхнул в ночь на 14 июня. 17 июня в полиции Лондона сообщили, что во время пожара в 24-этажном доме могли погибнуть 58 человек.