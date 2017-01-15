Полиция Петербурга приняла постановку "Театра.doc" за попытку самоубийства и задержала участников (видео)

Прохожие вызвали полицию после выступления актрисы, которая по сюжету кричала с балкона о желании покончить с собой

В Санкт-Петербурге полиция прервала постановку "Театра.doc", приняв действия артистов за реальную попытку самоубийства. Актрису Марину Карлышеву и режиссера Всеволода Лисовского доставили в отделение, – пишет РИА Новости.

Как пишет координатор правозащитного проекта "Открытой России" Мария Баронова, которая оказывает правовую помощь театру, прохожие вызвали полицию после выступления Карлышевой, которая по сюжету кричала с балкона о желании покончить с собой.

Разобравшись в ситуации, полиция отпустила Карлышеву и Лисовского, доставив их обратно на место постановки.

Спектакль "Неявные воздействия", который прервали полицейские, ставят не в театре, а в городском пространстве. "К действию подключается сам зритель. Только благодаря ему мы узнаем, по какому маршруту пойдем, какие текстовые фрагменты, пластические импровизации и в каком порядке исполним", — сказано в описании постановки.