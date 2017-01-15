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Полиция Петербурга приняла постановку "Театра.doc" за попытку самоубийства и задержала участников (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7883/10_main.1484434469.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/10_tn.1484434469.jpg Мир Прохожие вызвали полицию после выступления актрисы, которая по сюжету кричала с балкона о желании покончить с собой

Полиция Петербурга приняла постановку "Театра.doc" за попытку самоубийства и задержала участников (видео)

Сегодня, 00:50

Прохожие вызвали полицию после выступления актрисы, которая по сюжету кричала с балкона о желании покончить с собой

Разобравшись в ситуации, полиция отпустила актеров. Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев
Разобравшись в ситуации, полиция отпустила актеров. Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

В Санкт-Петербурге полиция прервала постановку "Театра.doc", приняв действия артистов за реальную попытку самоубийства. Актрису Марину Карлышеву и режиссера Всеволода Лисовского доставили в отделение, – пишет РИА Новости.

Как пишет координатор правозащитного проекта "Открытой России" Мария Баронова, которая оказывает правовую помощь театру, прохожие вызвали полицию после выступления Карлышевой, которая по сюжету кричала с балкона о желании покончить с собой.

Разобравшись в ситуации, полиция отпустила Карлышеву и Лисовского, доставив их обратно на место постановки.

Спектакль "Неявные воздействия", который прервали полицейские, ставят не в театре, а в городском пространстве. "К действию подключается сам зритель. Только благодаря ему мы узнаем, по какому маршруту пойдем, какие текстовые фрагменты, пластические импровизации и в каком порядке исполним", — сказано в описании постановки.
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