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Полиция вновь применила перечный газ неподалеку от Белого дома http://www.segodnya.ua/img/article/7903/86_main.1484952533.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/86_tn.1484952533.jpg Мир Столкновения произошли в четырех кварталах от Белого дома

Полиция вновь применила перечный газ неподалеку от Белого дома

Сегодня, 01:15

Столкновения произошли в четырех кварталах от Белого дома

Полиция вновь применила перечный газ неподалеку от Белого дома, фото AFP
Полиция вновь применила перечный газ неподалеку от Белого дома, фото AFP

Полиция вновь применила перечный газ и шумовые гранаты неподалеку от Белого дома.

Столкновения произошли в четырех кварталах от Белого дома, куда только что прибыл вступивший в должность президент США Дональд Трамп.

Ранее полиция уже разгоняла группы людей, которые били витрины в центре Вашингтона. По сообщению полиции, было задержано 95 человек, двое полицейских получили незначительные травмы.
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Все новости по теме Инаугурация Трампа.

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Источник:

РИА Новости

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