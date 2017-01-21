Полиция вновь применила перечный газ неподалеку от Белого дома

Столкновения произошли в четырех кварталах от Белого дома

Полиция вновь применила перечный газ и шумовые гранаты неподалеку от Белого дома.

Столкновения произошли в четырех кварталах от Белого дома, куда только что прибыл вступивший в должность президент США Дональд Трамп.

Ранее полиция уже разгоняла группы людей, которые били витрины в центре Вашингтона. По сообщению полиции, было задержано 95 человек, двое полицейских получили незначительные травмы.



