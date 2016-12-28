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Половина команды Поветкина прошла проверку на детекторе лжи http://www.segodnya.ua/img/article/7838/86_main.1482922459.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/86_tn.1482922459.jpg Мир Допинг-проба "В", которую сдал "Русский Витязь", будет вскрыта лишь в январе

Половина команды Поветкина прошла проверку на детекторе лжи

Сегодня, 12:53

Допинг-проба "В", которую сдал "Русский Витязь", будет вскрыта лишь в январе

Поветкин и Рябинский. Фото vsenabox.ru
Поветкин и Рябинский. Фото vsenabox.ru

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что допинг-проба "B" российского боксера Александра Поветкина будет вскрыта в январе.

Напомним, что 17 декабря был сорван поединок Поветкина за титул "временного" чемпиона WBC против Бермейна Стиверна из-за положительной пробы "Русского Витязя" на запрещенный препарат остарин.

Впоследствии Рябинский заявил, что следующая проба, взятая 13 декабря, наличия запрещенных препаратов не выявила.

"Проба "B" будет вскрыта в январе, – сказал Рябинский. – Также идет наше внутреннее расследование, результаты в альтернативных лабораториях пока не приходили. Больше половины команды Александра прошли полиграф, данные обрабатываются".
допинг, Александр Поветкин, Андрей Рябинский

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Источник:

РСпорт

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