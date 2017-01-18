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Польша создает армию, которая сможет в одиночку противостоять РФ – Мацеревич http://www.segodnya.ua/img/article/7894/36_main.1484743811.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/36_tn.1484743811.jpg Мир До тех пор, по словам польского министра обороны, гарантировать безопасность его страны будут войска НАТО

Польша создает армию, которая сможет в одиночку противостоять РФ – Мацеревич

Сегодня, 14:46

До тех пор, по словам польского министра обороны, гарантировать безопасность его страны будут войска НАТО

Антоний Мацеревич. Фото: radiopolsha.pl
Антоний Мацеревич. Фото: radiopolsha.pl

Министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил о намерении страны создать вооруженные силы, способные противостоять военному давлению России. Об этом сообщает "Польское Радио".

"Мы не минимизируем армию, не уменьшаем ее, не ослабляем, как это делала "Гражданская платформа" и Бронислав Коморовский. Мы развиваем ее как путем модернизации, так и численным увеличением", – подчеркнул министр. В этом контексте он также напомнил о создании в Польше войск территориальной обороны.

Мацеревич также прокомментировал размещение в Польше войск НАТО из США: "Они являются гарантией физической независимости от военного давления с российской стороны, пока мы не построим свои вооруженные силы, пока не сможем делать это собственными силами", – заявил министр обороны.

Ранее Антоний Мацеревич заявил, что уровень агрессивных действий России в последнее время превысил все допустимые рамки политического противостояния. РФ, по его словам, систематически добивается дестабилизации Европы.
россия, Польша, нато, армия, мацеревич

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Источник:

РБК-Украина

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