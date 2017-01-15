Польша – военным США: Мы ждали вас десятилетиями (фото)

Ротация американских войск будет осуществляться каждые девять месяцев

В польском городе Жагань состоялась официальна церемония приветствия американских военнослужащих, прибывших в Польшу в рамках операции Аtlantic Resolve, передает Польское радио.

В торжествах участвовали премьер-министр Беата Шидло, министр обороны Антони Мацеревич, посол США в Польше Поль Джонс, представители местных властей.

Премьер Беата Шидло подчеркнула, что присутствие в Польше подразделений армии США повышает безопасность страны и всей Европы.

"Сегодня могу сказать, что присутствие американских солдат в Польше является очередным этапом реализации последовательной стратегии на укрепление безопасности Польши и нашего региона", – отметила она во время церемонии.

Глава польского оборонного ведомства Антони Мацеревич заявил, что страна очень долго ждала войска НАТО: "Мы ждали вас десятки лет, часто имея чувство одиночества. Часто чувствуя, что мы – единственные, кто защищает цивилизацию перед угрозами с востока".

Мацеревич напомнил слова бывшего президента Польши Леха Качиньского Леха Качиньского, прозвучавшие 2008 года в Тбилиси после нападения России, когда он предостерегал: "Если мы теперь не воспротивимся этой агрессии, то позже наступит очередь Украины, после – балтийских стран, а потом, возможно, и моей страны, моего народа и всей Европы".

Примерно 4,5 тысячи военнослужащих США будут нести службу на территории Польши, Литвы, Латвии, Румынии, Болгарии и Венгрии. Ротация американских войск будет осуществляться каждые девять месяцев. В городе Жагань будет находится штаб-квартира командования американской бронетанковой бригады.

Как сообщалось ранее, на территории Польши уже находится более тысячи военнослужащих США. На этой неделе в Познань прибыли еще 300 солдат.

А на днях в Польшу доставили американские танки для сдерживания России.

В Кремле уже назвали такие действия угрозой для России.