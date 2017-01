Полуголая активистка Femen схватила воскового Трампа за гениталии (видео)

В Мадриде полуголая активистка Femen прорвалась в музей Gonzalo Presa во время презентации и набросилась на восковую фигуру Дональда Трампа. При этом на спине у нее была написана фраза "Возьмем патриархат за ... (гениталии)".



Таким образом она ответила на известное старое интервью Трампа, которое ставили ему в вину, где он заявлял о грубом обращении с женщинами "grab them by the pussy".