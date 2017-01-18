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Полуголая активистка Femen схватила воскового Трампа за гениталии (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7890/85_main.1484670727.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/85_tn.1484670727.jpg Мир Охрана безуспешно пыталась прикрыть девушку, которая в обнаженном виде выкрикивала лозунги

Полуголая активистка Femen схватила воскового Трампа за гениталии (видео)

Сегодня, 01:08

Охрана безуспешно пыталась прикрыть девушку, которая в обнаженном виде выкрикивала лозунги


В Мадриде полуголая активистка Femen прорвалась в музей Gonzalo Presa во время презентации и набросилась на восковую фигуру Дональда Трампа. При этом на спине у нее была написана фраза "Возьмем патриархат за ... (гениталии)".

Таким образом она ответила на известное старое интервью Трампа, которое ставили ему в вину, где он заявлял о грубом обращении с женщинами "grab them by the pussy".

 
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