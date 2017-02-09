Полуобнаженные женщины выступили за право загорать топлес в Аргентине

Сегодня, 01:34

Недовольство вызвано действиями сотрудников полиции

Полуобнаженные женщины выступили за право загорать топлес, фото dailymail.co.uk
Полуобнаженные женщины выступили за право загорать топлес, фото dailymail.co.uk

В Буэнос-Айресе и других городах Аргентины десятки полуобнаженных женщин вышли на демонстрации, отстаивая свое право загорать на пляжах топлес. Об этом в среду, 8 февраля, пишет Daily Mail.

Слоган протестующих гласил: "Не подвергайте нашу грудь цензуре". Некоторые из недовольных женщин нанесли на свое тело надписи: "Цензура", "Мое тело, мой выбор" и "Мы не собираемся просить разрешения". Вторая демонстрация запланирована на 11 февраля.

Недовольство вызвано действиями сотрудников полиции, которые в январе заставили трех женщин, принимающих солнечные ванны топлес, уйти с одного из пляжей в провинции Некочеа. Аргентинкам пригрозили задержанием, если они не перейдут на территорию, выделенную для нудистов.

В декабре 2016 года стало известно, что 30 полуобнаженных женщин из города Келоуна (Канада) приняли участие в фотосессии, чтобы выразить протест против удаления откровенных снимков администрацией социальной сети Facebook.
женщины, слоган, тело, цензура, протест, демонстрации, грудь, солнечные, надписи, демонстрация, недовольство, топлес, участие, разрешения, право

Вы сейчас просматриваете новость "Полуобнаженные женщины выступили за право загорать топлес в Аргентине". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

На пляже Аргентины полуголые девушки устроили разборки с полицией

2 Февраля, 04:23

Девушки отстаивали право загорать топлесс

Звезды

23-летняя модель обнажилась в Instagram

31 Января, 23:19

За жизнью Барбары Палвин в сети следят более 5 млн подписчиков

Мода

Бывшая девушка Джастина Бибера полностью разделась в Instagram

11 Января, 05:00

23-летняя модель Сахара Рей поделилась откровенными снимками с отдыха на Бали

Звезды

Пинк с дочерью Уиллоу. Фото: Instagram

Беременная Пинк снялась обнаженной (фото)

13 Декабря 2016, 10:30

Дочь звезды, 5-летняя Уиллоу, обнимает мамин живот

Звезды

Девушка любит делать пикантные снимки. Фото: instagram.com/sahara_ray

Экс-подружка Джастина Бибера оголила пышную грудь во время фотосессии

28 Ноября 2016, 04:20

23-летняя Сара Рей любит делать пикантные снимки и делиться ими с подписчиками

Звезды

Эмили любит делать пикантные снимки. Фото: instagram.com/emrata

25-летняя модель с голой грудью в Мексике попала в объектив папарацци

17 Ноября 2016, 11:39

Видеоролик, где она топлес танцует перед подругами, собрал почти 2 миллиона просмотров

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования