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Помилование Обамы не помогло – Ассанж отказался возвращаться в США http://www.segodnya.ua/img/article/7896/71_main.1484812094.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/71_tn.1484812094.jpg Мир Адвокаты Ассанжа напомнили, что их подзащитный требовал немедленного помилования для бывшего американского военного аналитика Брэдли Мэннинга

Помилование Обамы не помогло – Ассанж отказался возвращаться в США

Сегодня, 09:44

Адвокаты Ассанжа напомнили, что их подзащитный требовал немедленного помилования для бывшего американского военного аналитика Брэдли Мэннинга

Ассанж. Фото: gazeta.ru
Ассанж. Фото: gazeta.ru

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от экстрадиции в США в связи с тем, что, по его мнению, американское правительство не выполнило условия, на которых он был готов сдаться властям страны. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

По его данным, адвокаты Ассанжа напомнили, что их подзащитный требовал немедленного помилования для бывшего американского военного аналитика Брэдли Мэннинга, который в 2013 году был осужден за передачу WikiLeaks 700 тысяч военных и дипломатических документов.

"Несомненно, (президент США) Барак Обама не сделал того, чего добивался Ассанж, – заявил представитель WikiLeaks в США Барри Поллак. – Ассанж говорил, что Челси (в 2013 году Мэннинг принял решение сменить пол и взял имя Челси – Ред.) вообще никогда не следовало привлекать к ответственности и приговаривать к десяткам лет в тюрьме. Ее нужно было отпустить немедленно".

Напомним, 13 января Джулиан Ассанж заявил, что готов к экстрадиции в США, если Мэннинг будет помилована. 17 января Барак Обама смягчил приговор информатору сайта WikiLeaks Челси Мэннинг, осужденной на 35 лет тюрьмы за передачу секретных сведений. WikiLeaks объявил это своей победой.

Информатор WikiLeaks, рядовой американской армии Бредли Мэннинг, впоследствии сменивший пол, был арестован в мае 2010 года. Его обвинили в передаче около 700 тысяч секретных документов, касавшихся военных операций США в Ираке и Афганистане. Самой известной утечкой стала 39-минутная видеозапись убийства американскими военными мирных иракцев.

В августе 2013-го Мэннинг был приговорен к 35 годам лишения свободы. Позже в тюрьме он добился юридического признания себя женщиной по имени Челси. За время нахождения в заключении, по словам адвокатов Мэннинг, осужденная предприняла две попытки самоубийства.

Джулиан Ассанж с 2012 года скрывается в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Свою вину журналист отрицает и опасается, что после выдачи шведским властям Стокгольм экстрадирует его в США. Там ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.
США, Обама, помилование, ассанж, экстрадиция

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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