Посетителей мечети в Канаде обстреляли во время молитвы (фото,видео)
Шестеро человек погибли, а нападавшие кричали "Аллах акбар!"
В Исламском культурном центре в Квебеке произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек, еще восемь получили ранения.
Трое вооруженных неизвестных ворвались в мечеть во время вечерней молитвы. В это время, по информации CBC, в здании находились от 60 до 100 верующих. Нападавшие кричали "Аллах акбар!", однако речь имела квебекский акцент.
AT LEAST 5 DEAD IN QUEBEC MOSQUE SHOOTING#quebec #terrorism #islamicterror #mosque #islam #canada #quebeccity #quebecshooting #trump pic.twitter.com/y5NwEMN0Ww— News Heist (@TheNewsHeist) 30 января 2017 г.
Как рассказал глава центра Мохаммед Янги, перестрелка произошла на первом этаже, затем преступникам удалось подняться на второй этаж. По его данным, пострадавшие были доставлены в больницы города. Точное количество раненых он не уточнил.
Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в нападении, передает Huffington Post Québec. Расследование обстоятельств нападения продолжается.
Фото: Mathieu Belanger / bt.dk
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал атаку на Исламский культурный центр в Квебеке трусливым нападением.
"Сегодня канадцы скорбят о жертвах трусливого нападения на мечеть в Квебеке. Мои мысли сейчас с родными и близкими погибших в результате нападения", — написал Трюдо в своем Twitter.
Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 30 января 2017 г.
Глава правительства провинции Квебек Филипп Куйяр, в свою очередь, призвал жителей объединиться против насилия.
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