Посетителей мечети в Канаде обстреляли во время молитвы (фото,видео)

В Исламском культурном центре в Квебеке произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек, еще восемь получили ранения.

Трое вооруженных неизвестных ворвались в мечеть во время вечерней молитвы. В это время, по информации CBC, в здании находились от 60 до 100 верующих. Нападавшие кричали "Аллах акбар!", однако речь имела квебекский акцент.

Как рассказал глава центра Мохаммед Янги, перестрелка произошла на первом этаже, затем преступникам удалось подняться на второй этаж. По его данным, пострадавшие были доставлены в больницы города. Точное количество раненых он не уточнил.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в нападении, передает Huffington Post Québec. Расследование обстоятельств нападения продолжается.

Фото: Mathieu Belanger / bt.dk

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал атаку на Исламский культурный центр в Квебеке трусливым нападением.

"Сегодня канадцы скорбят о жертвах трусливого нападения на мечеть в Квебеке. Мои мысли сейчас с родными и близкими погибших в результате нападения", — написал Трюдо в своем Twitter.

Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families.