Посетители рождественской ярмарки подрались в очереди за подарками (видео)

Драка произошла на немецкой рождественской ярмарке в британском городе Хэнли, графство Сток-он-Трент. Шесть мужчин подрались в очереди за подарками, количество которых стремительно кончалось.

По словам очевидцев, потасовка длилась около 40 минут перед тем, как дерущихся разняли полицейские, сообщает Mirror.

Очевидцы инцидента назвали потасовку "отвратительной" и "неуместной".

"Рядом ходили дети, все веселились, и вдруг шесть человек начали месить друг друга. Это было ужасно, праздничное настроение было испорчено", — рассказал один из очевидцев, пожелавший остаться анонимным.

Гулявшие по ярмарке посетители не сразу сообразили вызвать полицию. Прервавшие драку стражи порядка арестовали хулиганов. Какие обвинения были предъявлены участникам драки, неизвестно.

Напомним, 19 декабря на рождественской ярмарке в Берлине произошел теракт, в результате которого погибли 12 человек, около 50 получили ранения.