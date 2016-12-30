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Посла России в Израиле увезла "скорая" прямо из ресторана, где он ужинал http://www.segodnya.ua/img/article/7846/0_main.1483086013.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/0_tn.1483086013.jpg Мир Причины госпитализации дипломаты не уточняют, но говорят, что состояние Шеина стабильное

Посла России в Израиле увезла "скорая" прямо из ресторана, где он ужинал

Сегодня, 10:15

Причины госпитализации дипломаты не уточняют, но говорят, что состояние Шеина стабильное

Александр Шеин. Фото: isrageo.com
Александр Шеин. Фото: isrageo.com

Госпитализированный накануне посол России в Израиле Александр Шеин находится в контакте с дипломатами, пройдя медицинское обследование, которое подтвердило "стабильное состояние его здоровья", сообщил пресс-атташе посольства Евгений Пискунов, сообщает РИА Новости.

"Посол прошел обследование. Состояние здоровья стабильное. Только что с ним разговаривал. Желает всем хорошего Нового года", – сказал пресс-атташе посольства Евгений Пискунов.

Причины госпитализации дипломаты не уточняют.

Посол почувствовал недомогание во время ужина в ресторане. Ему вызвали машину скорой помощи, которая отвезла его в одну из клиник Тель-Авива.
россия, Израиль, скорая, посол, шеин

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