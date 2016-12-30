Посла России в Израиле увезла "скорая" прямо из ресторана, где он ужинал
Причины госпитализации дипломаты не уточняют, но говорят, что состояние Шеина стабильное
Госпитализированный накануне посол России в Израиле Александр Шеин находится в контакте с дипломатами, пройдя медицинское обследование, которое подтвердило "стабильное состояние его здоровья", сообщил пресс-атташе посольства Евгений Пискунов, сообщает РИА Новости.
"Посол прошел обследование. Состояние здоровья стабильное. Только что с ним разговаривал. Желает всем хорошего Нового года", – сказал пресс-атташе посольства Евгений Пискунов.
Причины госпитализации дипломаты не уточняют.
Посол почувствовал недомогание во время ужина в ресторане. Ему вызвали машину скорой помощи, которая отвезла его в одну из клиник Тель-Авива.
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