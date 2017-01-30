После указа Трампа по беженцам Посольство США изменило порядок выдачи виз россиянам

Сегодня, 16:44

В подписанном документе говорится, что программа повторной выдачи виз – The Visa Interview Waiver Program – должна быть прервана

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Подписанный президентом США Дональдом Трампом указ об изменении миграционной политики также повлияет на порядок выдачи виз российским гражданам. Об этом рассказали в посольстве США в РФ, сообщает Дождь.

Указ затронет положение, по которому при повторном получении визы заявители из России могли не проходить собеседование, если предыдущая виза истекла менее 48 месяцев назад. Теперь этот срок сократится до 12 месяцев.

В подписанном Трампом указе говорится, что программа повторной выдачи виз – The Visa Interview Waiver Program – должна быть прервана, а все соискатели неиммигрантской визы должны теперь проходить личное собеседование.

Визовое соглашение The Visa Interview Waiver Program между США и Россией вступило в силу в сентябре 2012 года. Документ упростил выдачу американских виз россиянам, в том числе многократных виз на три года при повторной подаче заявления.

Согласно программе, россияне, которые повторно обращались в консульство, могли не проходить личное собеседование. Это правило распространялось на заявителей, чья предыдущая виза той же категории истекла менее четырех лет назад. Теперь этот срок сократили до 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подписал указ, согласно которому, приостанавливается прием сирийских беженцев, на 120 дней – прием беженцев в целом, а также на 90 дней – въезд граждан из шести стран с мусульманским большинством (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена).
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