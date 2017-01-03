Посол в США: Украина может получить летальное оружие от администрации Трампа
В оборонном бюджете США на 2017 год военная помощь для Украины увеличена и "включает возможность предоставления летального оборонительного оружия"
Команда следующего президента США может пересмотреть позицию Белого дома под руководством Барака Обамы, которая до сих пор не позволяла начать поставки в Украину летального оружия.
Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает "Укринформ".
"Изменения в Белом доме дают возможность по-новому взглянуть на этот вопрос", – сказал Чалый.
Посол напомнил, что в оборонном бюджете США на 2017 год военная помощь для Украины увеличена и "включает возможность предоставления летального оборонительного оружия" на законодательном уровне.
Чалый отметил, что оборонное оборудование от США и сейчас поступает в Украину, давая возможность сохранить жизнь воинам, а также зафиксировать нарушения режима прекращения огня. Пример такой помощи США – контрбатарейные радары.
Напомним, 21 сентября, Палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон H.R. 5094 "О поддержке стабильности и демократии в Украине", который также был поддержан комитетом по иностранным делам.
Конгрессмен-республиканец Дункан Хантер убежден, что новоизбранный президент Дональд Трамп подпишет законопроект относительно предоставления Украине летального оружия.
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