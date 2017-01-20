Пост Трампа в Twitter перед инаугурацией произвел фурор

Без пяти минут новый президент США заявил, что сегодня все начинается

Избранный президент США Дональд Трамп, который известен своей любовью к социальным сетям, не смог удержаться и в день своей инаугурации.

На своей странице в Twitter он написал сообщение, которое очень быстро разлетелось по интернету.

"Все начинается сегодня! Увидимся в 11:00 часов утра (18:00 по Киеву – ред.) во время присяги. Движение продолжается – работа начинается!" – написал Трамп.

It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES – THE WORK BEGINS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 января 2017 г.

На момент написания статьи у сообщения было почти 100 тысяч "лайков" и более 30 тысяч репостов.

Напомним, что церемония инаугурации Трампа запланирована на 19:00 по киевскому времени.