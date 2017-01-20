Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Пост Трампа в Twitter перед инаугурацией произвел фурор http://www.segodnya.ua/img/article/7902/33_main.1484922511.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/33_tn.1484922511.jpg Мир Без пяти минут новый президент США заявил, что сегодня все начинается

Пост Трампа в Twitter перед инаугурацией произвел фурор

Сегодня, 16:27

Без пяти минут новый президент США заявил, что сегодня все начинается

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Избранный президент США Дональд Трамп, который известен своей любовью к социальным сетям, не смог удержаться и в день своей инаугурации.

На своей странице в Twitter он написал сообщение, которое очень быстро разлетелось по интернету.

"Все начинается сегодня! Увидимся в 11:00 часов утра (18:00 по Киеву – ред.) во время присяги. Движение продолжается – работа начинается!" – написал Трамп.

На момент написания статьи у сообщения было почти 100 тысяч "лайков" и более 30 тысяч репостов.

Напомним, что церемония инаугурации Трампа запланирована на 19:00 по киевскому времени.
инаугурация, дональд трамп, инаугурация Трампа
Все новости по теме Инаугурация Трампа.

Вы сейчас просматриваете новость "Пост Трампа в Twitter перед инаугурацией произвел фурор". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.