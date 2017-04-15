Пострадавший при взрыве в Петербурге подросток сам изготовил бомбу

Сегодня, 00:19

Из-за взрыва 17-летнему студенту оторвало руку

Взрыв произошел возле библиотеки в Петербурге. Фото: fontanka.ru
Взрыв произошел возле библиотеки в Петербурге. Фото: fontanka.ru

Подросток, пострадавший в результате взрыва у библиотеки на проспекте Кима в Санкт-Петербурге, изготовил взрывное устройство самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, – передает RT.

"Из материалов уголовного дела следует, что несовершеннолетний является студентом первого курса одного из вузов Санкт-Петербурга. Увлекаясь химией, он, в частности, изготовил самодельное взрывное устройство", — говорится в заявлении СК.

В настоящее время 17-летний студент находится в больнице.

По факту травмирования подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК России (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Напомним, в Петербурге возле библиотеки произошел взрыв: подростку оторвало руку.
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