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Поведение Неймара вынуждает "Барселону" подумать о его продаже http://www.segodnya.ua/img/article/7830/84_main.1482744212.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/84_tn.1482744212.jpg Мир На продаже футболиста клуб планирует выручить около 200 миллионов евро

Поведение Неймара вынуждает "Барселону" подумать о его продаже

Сегодня, 11:23

На продаже футболиста клуб планирует выручить около 200 миллионов евро

Неймар. Фото AFP
Неймар. Фото AFP

Следующим летом форвард "Барселоны" Неймар может покинуть команду. Как сообщает испанское издание Don Balon, руководство "сине-гранатовых" обдумывает вариант с продажей Неймара в летнее трансферное окно.

 Случится это может в том случае, если "Барселона" получит привлекательное предложение.

Издание уверяет, что к таким мыслям в "Барселоне" пришли после анализа выступлений бразильца в текущем сезоне. Особенно руководителей "блаугранас" не устраивает то, что, по их мнению, сейчас Неймара больше заботит жизнь вне футбола.

В "Барселоне" рассчитывают выручить на продаже 24-летнего футболиста около 200 миллионов евро.

Напомним, что Неймар пополнил ряды "Барселоны" летом 2013 года, перейдя из "Сантоса". Его действующее соглашение с "сине-гранатовыми" рассчитано до лета 2021 года.

В текущем сезоне Неймар провел за "Барселону" 18 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 14 ассистов.
футбол, Барселона, чемпионат Испании, Неймар

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Источник:

Football.ua

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