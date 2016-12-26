Поведение Неймара вынуждает "Барселону" подумать о его продаже

На продаже футболиста клуб планирует выручить около 200 миллионов евро

Следующим летом форвард "Барселоны" Неймар может покинуть команду. Как сообщает испанское издание Don Balon, руководство "сине-гранатовых" обдумывает вариант с продажей Неймара в летнее трансферное окно.

Случится это может в том случае, если "Барселона" получит привлекательное предложение.

Издание уверяет, что к таким мыслям в "Барселоне" пришли после анализа выступлений бразильца в текущем сезоне. Особенно руководителей "блаугранас" не устраивает то, что, по их мнению, сейчас Неймара больше заботит жизнь вне футбола.

В "Барселоне" рассчитывают выручить на продаже 24-летнего футболиста около 200 миллионов евро.

Напомним, что Неймар пополнил ряды "Барселоны" летом 2013 года, перейдя из "Сантоса". Его действующее соглашение с "сине-гранатовыми" рассчитано до лета 2021 года.

В текущем сезоне Неймар провел за "Барселону" 18 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 14 ассистов.