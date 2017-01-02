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Появились кадры с места обрушенного дома в Казахстане (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7851/20_main.1483344184.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/20_tn.1483344184.jpg Мир Сейчас спасатели проводят работы по разбору завалов, а компетентные органы пытаются установить причины обвала здания 

Появились кадры с места обрушенного дома в Казахстане (фото)

Сегодня, 10:04

Сейчас спасатели проводят работы по разбору завалов, а компетентные органы пытаются установить причины обвала здания 

В поселке Шахан города Шахтинск Карагандинской области Казахстана в ночь на понедельник обрушился многоэтажный дом, в результате чего погибли девять человек, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Казахстана.

Сообщается, что на текущий момент из-под завалов спасены четыре человека, из них двое — дети. Также отмечается, что под обрушившимися конструкциями есть жильцы дома.

Сейчас спасатели проводят работы по разбору завалов и поиску пострадавших. Задействовано порядка 70 человек и 16 единиц техники.

Для установления причин обрушения части многоэтажного жилого дома в поселке Шахан Карагандинской области создана межведомственная комиссия. В состав комиссии вошли специалисты Управления государственного архитектурно-строительного контроля, Департамента по чрезвычайным ситуациям.
Казахстан, дом, кадры, спасатели, причины, жильцы

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"Сегодня"

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