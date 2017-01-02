Появились кадры с места обрушенного дома в Казахстане (фото)
Сейчас спасатели проводят работы по разбору завалов, а компетентные органы пытаются установить причины обвала здания
В поселке Шахан города Шахтинск Карагандинской области Казахстана в ночь на понедельник обрушился многоэтажный дом, в результате чего погибли девять человек, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Казахстана.
Сообщается, что на текущий момент из-под завалов спасены четыре человека, из них двое — дети. Также отмечается, что под обрушившимися конструкциями есть жильцы дома.
Сейчас спасатели проводят работы по разбору завалов и поиску пострадавших. Задействовано порядка 70 человек и 16 единиц техники.
Для установления причин обрушения части многоэтажного жилого дома в поселке Шахан Карагандинской области создана межведомственная комиссия. В состав комиссии вошли специалисты Управления государственного архитектурно-строительного контроля, Департамента по чрезвычайным ситуациям.
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