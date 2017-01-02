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Появилось фото вероятного террориста, устроившего теракт в Стамбуле http://www.segodnya.ua/img/article/7851/94_main.1483361904.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/94_tn.1483361904.jpg Мир Подозреваемым может быть гражданин Узбекистана или Киргизстана

Появилось фото вероятного террориста, устроившего теракт в Стамбуле

Сегодня, 14:57

Подозреваемым может быть гражданин Узбекистана или Киргизстана

Фото подозреваемого в совершении теракта в Стамбуле. Фото: CNN Turk
Фото подозреваемого в совершении теракта в Стамбуле. Фото: CNN Turk

Опубликованы новые фото вероятного подозреваемого в совершении теракта в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на CNN Turk.

Напомним, нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. В результате нападения террориста погибли 39 человек, 69 получили ранения.

Как стало известно от Министерства иностранных дел Украины, в Стамбуле провели опознание тел погибших, среди которых граждан Украины не оказалось.

Также очевидцы инцидента рассказали, что происходило во время нападения на людей в клубе. Некоторые видели стрелка еще на улице, как он "с боем" прорывался в заведение.

ИГИЛ уже взяло на себя отвественность за этот теракт. Подозревают, что нападавшим может быть гражданин Узбекистана или Киргизии. Поиски террориста продолжаются. По этому делу задержаны уже 8 человек.
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