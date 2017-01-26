Появилось видео испытания нового российского истребителя (видео)

За полетами через видеосвязь наблюдали российский лидер Владимир Путин вместе с министрами

Новый российский истребитель Миг-35 прошел летные испытания, за чем наблюдал президент России Владимир Путин через видеосвязь, передает РИА Новости.

За полетами истребителя наблюдали помимо Путина еще и министр обороны Сергей Шойгу и другие министры.

Как рассказал заместитель начальника летно-испытательного комплекса имени Федотова старший летчик-испытатель Михаил Беляев.

По словам Беляева, первые летные испытания истребителя прошли успешно, а экипаж дал самолету положительную оценку.

Также в ходе видеоконференции Слюсарь отметил, что серийные закупки МиГ-35 начнутся в 2019 году, добавив, что 27 января пройдет презентация истребителя для иностранных заказчиков.

Напомним, летом российское оборонное ведомство представило свои новейшие самолеты: Т-50 ПАК ФА пятого поколения, а также Су-35С.