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Появилось видео, как с посольства РФ в США выезжают фургоны без номеров (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7846/94_main.1483098336.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/94_tn.1483098336.jpg Мир Вероятно, российское дипломатическое учреждение покинули сотрудники, которые из-за санкции больше не могут там находиться

Появилось видео, как с посольства РФ в США выезжают фургоны без номеров (видео)

Сегодня, 13:41

Вероятно, российское дипломатическое учреждение покинули сотрудники, которые из-за санкции больше не могут там находиться


В посольстве России в США были замечены движения после того, как Белый дом огласил о санкциях против российских дипломатов. Об этом в Twitter написала журналистка Fox 5.

Она отметила, что фургоны, выезжающие с территории посольства, были без номеров.

"Целый ряд ненумерованных автофургонов/грузовиков выезжает из российского посольства после оглашенных администрацией Обамы санкций", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ. В частности, в список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель Сергей Гизунов. Также в списке указаны Алексей Белан и Евгений Богачев. Должности этих людей не приводятся, но указаны их клички, из чего можно сделать вывод, что именно их американские власти подозревают в хакерских атаках.

Кроме того, американцы приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Высокопоставленный американский чиновник назвал это "ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России".

В свою очередь МИД РФ предлагает российскому президенту Владимиру Путину выслать 35 американских дипломатов из России в качестве ответной меры на аналогичные действия Вашингтона. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва не может оставить подобные "выходки" без ответа.
США, Обама, посольство, санкции, рф

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Источник:

"Сегодня"

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