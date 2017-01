Появилось видео ракетного удара Израиля по аэропорту в Дамаске (видео)

Несмотря на формальное перемирие в Сирии, израильская авиация нанесла авиаудар по военному аэропорту в Дамаске в районе Эль-Мезза, сообщает Daily Mail со ссылкой на чиновников сирийской армии.

Как утверждают сирийские военные, своей атакой Израиль оказал поддержку оппозиционным террористам, против которых воюет правительственная армия.

Отмечается, что было выпущено несколько ракет. Военные говорят, что снаряды упали рядом с военно-воздушной базой в районе Эль-Мезза, из-за чего начался сильный пожар.

Как уточнили в армии Асада, запуски ракет были осуществлены из района Тивериадского озера на севере Израиля, что рядом с израильско-сирийской границей.

В свою очередь сирийское военное руководство пригрозило Израилю последствиями, не уточнив какими именно.

Another video of the #Israel strikes on #Damascus's Mazzeh airbase tonight, from a pro-Assad FB page #Syria pic.twitter.com/NhrtZ3WmHb