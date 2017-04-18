Появилось видео с места крушения вертолета в Турции

Сегодня, 17:28

Воздушное судно потерпело крушение в горном районе, от вертолета остались одни обломки

Вертолет рухнул в горах. Фото из открытых источников
Вертолет рухнул в горах. Фото из открытых источников

В Турции обнаружили место крушения полицейского вертолета, который сегодня разбился сегодня в восточной провинции Тунджели.

На видео можно увидеть, что воздушное судно потерпело крушение в горном районе, но причина падения неизвестна.

Как сегодня сообщалось, на борту вертолета находились 12 человек: двое судей, семь полицейских и три члена экипажа.

CNN Turk сообщало, что в районе падения был сильный дождь и туман, поэтому не исключено, что авария произошла из-за погодных условий.
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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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