Появилось видео с места взрыва у метро в Москве (видео)
Место происшествия оцепила полиция
В распоряжении российских СМИ появилось видео с места взрыва у станции метро "Коломенская" на юге Москвы.
На кадрах с места ЧП виден оцепленный вестибюль подземного перехода.
Как сообщалось, по последним данным, в переходе взорвался газовый баллон. Ранения получили шесть человек.
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