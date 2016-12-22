Появилось видео с места взрыва у метро в Москве (видео)

В распоряжении российских СМИ появилось видео с места взрыва у станции метро "Коломенская" на юге Москвы.

На кадрах с места ЧП виден оцепленный вестибюль подземного перехода.

Как сообщалось, по последним данным, в переходе взорвался газовый баллон. Ранения получили шесть человек.