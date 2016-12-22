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Появилось видео с места взрыва у метро в Москве (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7819/22_main.1482397517.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/22_tn.1482397517.jpg Мир Место происшествия оцепила полиция

Появилось видео с места взрыва у метро в Москве (видео)

Сегодня, 11:04

Место происшествия оцепила полиция


В распоряжении российских СМИ появилось видео с места взрыва у станции метро "Коломенская" на юге Москвы.

На кадрах с места ЧП виден оцепленный вестибюль подземного перехода.

Как сообщалось, по последним данным, в переходе взорвался газовый баллон. Ранения получили шесть человек.
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Источник:

ТАСС

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