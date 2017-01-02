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Появилось видео взрыва в Багдаде, убившего 35 человек (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7852/18_main.1483368455.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/18_tn.1483368455.jpg Мир Некоторые люди от взрыва попадали на землю

Появилось видео взрыва в Багдаде, убившего 35 человек (видео)

Сегодня, 16:46

Некоторые люди от взрыва попадали на землю


В сети появилось видео взрыва в Багдаде, который унес жизни 35 человек.

Как видно на кадрах, некоторые люди попадали на землю, а другие начали быстро убегать.

Напомним, что сегодня в Багдаде прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли 35 человек, а также десятки ранены.

Террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль в густонаселенном районе иракской столицы.

Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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