Появилось видео взрыва в Багдаде, убившего 35 человек (видео)

Некоторые люди от взрыва попадали на землю

В сети появилось видео взрыва в Багдаде, который унес жизни 35 человек.

Как видно на кадрах, некоторые люди попадали на землю, а другие начали быстро убегать.

Напомним, что сегодня в Багдаде прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли 35 человек, а также десятки ранены.

Террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль в густонаселенном районе иракской столицы.

Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".