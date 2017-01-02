Появилось видео взрыва в Багдаде, убившего 35 человек (видео)
Некоторые люди от взрыва попадали на землю
В сети появилось видео взрыва в Багдаде, который унес жизни 35 человек.
Как видно на кадрах, некоторые люди попадали на землю, а другие начали быстро убегать.
Напомним, что сегодня в Багдаде прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли 35 человек, а также десятки ранены.
Террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль в густонаселенном районе иракской столицы.
Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".
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