Правительство Великобритании опубликовало план Brexit

Сегодня, 15:30

В этом документе кабинет министров детализировал процедуру Brexit, положив конец догадкам и предположениям

Великобритания готовится покинуть ЕС. Фото: bet-ibc.com
Великобритания готовится покинуть ЕС. Фото: bet-ibc.com

Правительство Великобритании опубликовало Белую книгу, в которой представило парламенту свой план по выходу страны из состава Евросоюза. Документ в британском парламенте представил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

Белая книга – официальное правительственное издание, лежащее в основе подготовки законодательного акта.

В этом документе кабинет министров детализировал процедуру Brexit, положив конец догадкам и предположениям, каким именно будет сценарий прекращения членства Великобритании в ЕС.

Напомним, Палата общин британского парламента в среду одобрила законопроект о запуске процедуры выхода Великобритании из ЕС.

Ранее Верховный суд Великобритании отказал премьер-министру страны Терезе Мэй и кабинету министров в возможности запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента.
Великобритания, план, парламент, евросоюз, Brexit

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ИТАР-ТАСС

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