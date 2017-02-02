Правительство Великобритании опубликовало план Brexit
В этом документе кабинет министров детализировал процедуру Brexit, положив конец догадкам и предположениям
Правительство Великобритании опубликовало Белую книгу, в которой представило парламенту свой план по выходу страны из состава Евросоюза. Документ в британском парламенте представил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.
Белая книга – официальное правительственное издание, лежащее в основе подготовки законодательного акта.
В этом документе кабинет министров детализировал процедуру Brexit, положив конец догадкам и предположениям, каким именно будет сценарий прекращения членства Великобритании в ЕС.
Напомним, Палата общин британского парламента в среду одобрила законопроект о запуске процедуры выхода Великобритании из ЕС.
Ранее Верховный суд Великобритании отказал премьер-министру страны Терезе Мэй и кабинету министров в возможности запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента.
Вы сейчас просматриваете новость "Правительство Великобритании опубликовало план Brexit". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии