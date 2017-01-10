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Представители Поветкина не прибыли на вскрытие допинг-пробы "Б" http://www.segodnya.ua/img/article/7867/13_main.1484033557.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/13_tn.1484033557.jpg Мир История с решением по допингу "Русского Витязя" затягивается

Представители Поветкина не прибыли на вскрытие допинг-пробы "Б"

Сегодня, 09:32

История с решением по допингу "Русского Витязя" затягивается

Поветкин нокаутировал Дюапа в шестом раунде. Фото vsenabox.ru
Поветкин нокаутировал Дюапа в шестом раунде. Фото vsenabox.ru

Всемирный боксерский совет (WBC) официально объявил о переносе на неопределенный срок вскрытия допинг-пробы "Б" российского супертяжеловеса Александра Поветкина. Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

"Представители Поветкина не сумели вовремя прибыть на вскрытие и запросили новую дату проведения процедуры", – сказал Сулейман.

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено запрещенное вещество остарин, в связи с чем руководство WBC отказалось санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за звание "временного" чемпиона мира. Соперником Поветкина по нетитульному поединку 17 декабря стал француз Жоанн Дюопа, который согласился стать заменой и был нокаутировал в шестом раунде.

Вскрытие пробы "Б" должно было состояться 6 января в Лос-Анджелесе (США), однако процедура была отложена.
допинг, Александр Поветкин

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Источник:

gazeta.ru

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