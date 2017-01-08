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Премьер Канады отменил поездку в Давос http://www.segodnya.ua/img/article/7862/93_main.1483864006.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/93_tn.1483864006.jpg Мир Как отмечается, причиной отказа от поездки названа необходимость сосредоточиться на поездке по Канаде, которой Джастин Трюдо посвятит следующие несколько недель

Премьер Канады отменил поездку в Давос

Сегодня, 10:36

Как отмечается, причиной отказа от поездки названа необходимость сосредоточиться на поездке по Канаде, которой Джастин Трюдо посвятит следующие несколько недель

Трюдо. Фото: Reuters
Трюдо. Фото: Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отменил свое участие во Всемирном экономическом форуме в Швейцарии. Об этом сообщили в офисе премьер-министра Канады, передает Укринформ.

"Премьер-министр больше не планирует посещать Давос для участия во Всемирном экономическом форуме", – рассказали у Трюдо.

Причиной отказа от поездки названа необходимость сосредоточиться на поездке по Канаде, которой Джастин Трюдо посвятит следующие несколько недель, чтобы общаться с гражданами.

При этом в офисе премьера подчеркнули, что Канаду в Давосе будет представлять внушительная делегация, в состав которой войдут несколько министров федерального правительства.

Это решение главы канадского правительства стало неожиданным, поскольку в декабре его офис объявил о подготовке к визиту на ВЭФ. В 2016-м Трюдо принимал участие в Форуме вместе с несколькими федеральными министрами.

Как сообщалось, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель тоже отказались от нынешнего Давоса.
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