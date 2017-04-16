Премьер Турции: народ поставил точку в спорах о президентской системе

Сегодня, 23:32

По предложенному проекту конституционной реформы должность премьер-министра Турции упарздняется

Митинг противников пропредидентской конституционной реформы в Турции. Фото: AFP
Митинг противников пропредидентской конституционной реформы в Турции. Фото: AFP

Избиратели, поддержавшие введение президентской системы на конституционном референдуме в Турции в воскресенье, поставили точку в спорах по этому вопросу. Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, передает "РИА-Новости".

Отметим, что по предложенному проекту конституционной реформы должность премьер-министра Турции упраздняется.

По данным агентства Anadolu, которое наряду с высшим избирательным советом имеет право публиковать результаты голосования, после обработки 99% бюллетеней сторонники конституционных поправок набирают 51,3% голосов при явке 84%.

Как сообщалось, оппозиция выразила несогласие с этими итогами. Официальные результаты референдума пока не опубликованы.

"Народ, проголосовав "за", поставил точку в спорах о президентской системе. Теперь демократия и правовое государство будут еще сильнее. Мы едины, мы все братья. Ни у кого не должна остаться душевная рана ", – сказал Йылдырым, выступая перед сторонниками в Анкаре.

Согласно предварительным данным о результатах референдума, сторонники перехода на президентскую систему побеждают в 48 из 81 турецких провинций.

Против конституционных изменений выступили избиратели из населенных преимущественно курдами юго-восточных провинций (Диярбакыр, Ван, Агры, Мардин и другие), а также европейской части Турции и провинций на средиземноморском и эгейском побережьях (Анталья, Мерсин, Мугла, Измир). В Стамбуле и Анкаре с небольшим перевесом лидируют противники реформы.
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