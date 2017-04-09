Президент Египта привел армию в повышенную готовность

Вчера, 23:08

Египетский лидер приказал незамедлительно развернуть армейские подразделения и оказать посильную помощь полиции в охране жизненно важных объектов

Место теракта. Фото: AFP
Место теракта. Фото: AFP

В Египте приведены в повышенную боеготовность войска по всей стране после серии терактов в церквях страны. Приказ развернуть войска отдал президент Арабской Республики, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Абдель Фаттах ас-Сиси. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление администрации президента Египта, передает 112.ua.

Египетский лидер приказал незамедлительно развернуть армейские подразделения и оказать посильную помощь полиции в охране жизненно важных объектов во всех провинциях страны.

Ранее сообщалось, что первый взрыв прогремел в коптской церкви Святого Георгия в городе Танта в дельте Нила, что в 94 км на север от Каира. Взрыв произошел внутри церкви рядом с алтарем.

Через некоторое время произошел второй взрыв. Устройство сработало в храме Св. Марка в городе Александрия.

Сообщается, что смертник подорвал себя после того, как полицейские не позволили ему войти в церковь.

По данным местных СМИ, внутри этой церкви находился патриарх христиан-коптов Тавадрос II. Официальные источники сообщили, что он не пострадал.
Египет, президент, теракт, армия

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