Президент Египта привел армию в повышенную готовность
Египетский лидер приказал незамедлительно развернуть армейские подразделения и оказать посильную помощь полиции в охране жизненно важных объектов
В Египте приведены в повышенную боеготовность войска по всей стране после серии терактов в церквях страны. Приказ развернуть войска отдал президент Арабской Республики, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Абдель Фаттах ас-Сиси. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление администрации президента Египта, передает 112.ua.
Египетский лидер приказал незамедлительно развернуть армейские подразделения и оказать посильную помощь полиции в охране жизненно важных объектов во всех провинциях страны.
Ранее сообщалось, что первый взрыв прогремел в коптской церкви Святого Георгия в городе Танта в дельте Нила, что в 94 км на север от Каира. Взрыв произошел внутри церкви рядом с алтарем.
Через некоторое время произошел второй взрыв. Устройство сработало в храме Св. Марка в городе Александрия.
Сообщается, что смертник подорвал себя после того, как полицейские не позволили ему войти в церковь.
По данным местных СМИ, внутри этой церкви находился патриарх христиан-коптов Тавадрос II. Официальные источники сообщили, что он не пострадал.
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