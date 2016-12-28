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Президент ФИФА положительно оценил первый опыт видеоповторов в футболе

Сегодня, 12:57

Джанни Инфантино надеется, что система будет работать на чемпионате мира 2018 года

Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото AFP
Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото AFP

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино положительно оценил использование системы видеоповторов на клубном чемпионате мира. По его словам, организация движется в правильном направлении.

Ранее руководитель выразил надежду на то, что данная система будет использована на чемпионате мира-2018 в России.

"Тестирование системы видеоповторов было положительным, – приводит Reuters слова Инфантино. – Мы идем в правильном направлении".
ФИФА, Джанни Инфантино

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Источники:

СЭ, Reuters

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