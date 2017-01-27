Президент Косово: Сербия использует сценарий, как РФ в Украине

Сегодня, 11:00

В дестабилизации ситуации в Косово сербам помогают русские, которые сотрудничают с Белградом, отмечает Тачи

Президент Косово Хашим Тачи. Фото: Moerk / MSC
Президент Косово Хашим Тачи. Фото: Moerk / MSC

Сербия планирует разделить Косово, которой в этом помогают русские, как это сделала Россия в Украине. Об этом заявил в интервью DW президент Косово Хашим Тачи.

По его словам, у него есть доказательства того, что сербы отправляют оружие и военных на север Косово.

"Мы знаем, что у Сербии есть план по разделу Косово и что Белград вооружает сербов на севере", – сказал Тачи.

Он также отметил, что Сербии помогают в дестабилизации ситуации в Косово русские.

"Сербия использует стиль и методы России на Украине. Там есть русские, которые тесно сотрудничают с Белградом. Они не носят форму, но хорошо вооружены и управляются напрямую из Белграда", – сказал президент.

Ранее премьер-министр Косово Иса Мустафа обвинил Сербию в стремлении дестабилизировать его страну в преддверии нового раунда переговоров с Евросоюзом и попыток Брюсселя уменьшить разногласия между балканскими государствами.

Напомним, президент Сербии заявлял, что готов ввести войска в Косово для защиты сербов". Его заявление было реакцией на инцидент с сербским поездом, который не пропустили через территорию Косово 14 января
Сербия, Косово, русские, рф, сценарий

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