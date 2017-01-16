Президент Косово заявил, что Сербия готовит "крымский сценарий" для Балкан
Президент Косово заявил, что поддерживаемая Россией Сербия идет на "провокации" для аннексии северной части региона
Президент Косово Хашим Тачи считает, что Сербия готовится аннексировать северную часть региона с "крымским сценарием". Об этом он заявил в интервью Reuters, передает телеканал "112 Украина".
Как известно, спецподразделения полиции Косово в субботу завернули поезд из Сербии, который был окрашен в национальные цвета Сербии с надписью "Косово-это Сербия".
Президент Косово Хашим Тачи подчеркнул, что такой поезд был направлен на "провокации" косоваров для того, чтобы создать повод для военного вмешательства Сербии в северные районы Косово, где проживает около 50 000 этнических сербов, которые отказываются признавать независимость края и снова хотят, чтобы краем руководил Белград.
"Намерение Сербии заключается в том, чтобы использовать этот поезд, который был преподнесен Россией, во-первых, чтобы помочь отрезать северную часть Косово, а потом ... присоединить ее к Сербии. Это модель Крыма", – сказал Тачи.
Напомним, президент Сербии Томислав Николич обвинил косовских албанцев в "провоцировании войны" после остановки поезда из Белграда на его маршруте к северу Косово 14 января.
Приштина призвала вмешаться и Европейский Союз. Уполномоченная косовского правительства по переговорам с Сербией Эдита Тахир заявила, что восстановление железнодорожного сообщения доказывает, что Сербия намерена дестабилизировать Косово.
Очередное напряжение в отношениях между странами возник после того, как бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай был задержан во Франции на основании ордера от Сербии, которая обвиняет его в военных преступлениях.
Во время войны 1998-1999 гг. Рамуш Харадинай был одним из лидеров Армии освобождения Косово, которая воевала с югославскими силами, чтобы добиться независимости.
В 2007 году он предстал перед Международным трибуналом по бывшей Югославии. Он обвинялся в организации убийств, изнасилований и издевательств над сербским населением края. Однако в 2008 году был оправдан по всем 37 пунктам обвинения. Позже прокуратура обжаловала этот решение Гааги, и в 2010 году трибунал отменил оправдательный приговор. В 2012 году Харадинай вновь был оправдан.
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