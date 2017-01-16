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Президент Косово заявил, что Сербия готовит "крымский сценарий" для Балкан http://www.segodnya.ua/img/article/7888/37_main.1484604128.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/37_tn.1484604128.jpg Мир Президент Косово заявил, что поддерживаемая Россией Сербия идет на "провокации" для аннексии северной части региона

Президент Косово заявил, что Сербия готовит "крымский сценарий" для Балкан

Вчера, 23:59

Президент Косово заявил, что поддерживаемая Россией Сербия идет на "провокации" для аннексии северной части региона

http://balkan-lenta.info/
http://balkan-lenta.info/

Президент Косово Хашим Тачи считает, что Сербия готовится аннексировать северную часть региона с "крымским сценарием". Об этом он заявил в интервью Reuters, передает телеканал "112 Украина".

Как известно, спецподразделения полиции Косово в субботу завернули поезд из Сербии, который был окрашен в национальные цвета Сербии с надписью "Косово-это Сербия".

Президент Косово Хашим Тачи подчеркнул, что такой поезд был направлен на "провокации" косоваров для того, чтобы создать повод для военного вмешательства Сербии в северные районы Косово, где проживает около 50 000 этнических сербов, которые отказываются признавать независимость края и снова хотят, чтобы краем руководил Белград.

"Намерение Сербии заключается в том, чтобы использовать этот поезд, который был преподнесен Россией, во-первых, чтобы помочь отрезать северную часть Косово, а потом ... присоединить ее к Сербии. Это модель Крыма", – сказал Тачи.

Напомним, президент Сербии Томислав Николич обвинил косовских албанцев в "провоцировании войны" после остановки поезда из Белграда на его маршруте к северу Косово 14 января.

Приштина призвала вмешаться и Европейский Союз. Уполномоченная косовского правительства по переговорам с Сербией Эдита Тахир заявила, что восстановление железнодорожного сообщения доказывает, что Сербия намерена дестабилизировать Косово.

Очередное напряжение в отношениях между странами возник после того, как бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай был задержан во Франции на основании ордера от Сербии, которая обвиняет его в военных преступлениях.

Во время войны 1998-1999 гг. Рамуш Харадинай был одним из лидеров Армии освобождения Косово, которая воевала с югославскими силами, чтобы добиться независимости.

В 2007 году он предстал перед Международным трибуналом по бывшей Югославии. Он обвинялся в организации убийств, изнасилований и издевательств над сербским населением края. Однако в 2008 году был оправдан по всем 37 пунктам обвинения. Позже прокуратура обжаловала этот решение Гааги, и в 2010 году трибунал отменил оправдательный приговор. В 2012 году Харадинай вновь был оправдан.
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