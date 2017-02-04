Президент Молдовы предложил Приднестровью особый статус в составе страны

Додон также выразил надежду на то, что Курц окажет влияние на развитие процесса переговоров по урегулированию приднестровского конфликта

Президент Молдовы Игорь Додон выступает за предоставление особого статуса для непризнанного Приднестровья. Об этом Додон сообщил на своей странице в Facebook после переговоров с действующим председателем ОБСЕ Себастьяном Курцем, – передает УНИАН.

"Процесс приднестровского урегулирования должен завершиться реинтеграцией Молдовы и Приднестровья, причем с особым статусом последнего внутри страны", – отметил он.

Додон также выразил надежду на то, что Курц окажет влияние на развитие процесса переговоров по урегулированию приднестровского конфликта.

Ранее Додон заявлял, что на территории Республики Молдова не должно быть и в конечном итоге не останется никаких иностранных войск.

Касательно же политического решения приднестровской проблемы, глава Молдовы подчеркнул, что итоговое решение будет принимать народ. "В ходе обсуждений мы выработаем приемлемое решение, и с ним выйдем к народу, спросим у него посредством референдума. Скажет да – хорошо, нет – нет. Последнее слово будет за гражданами Молдовы", – пообещал Додон.